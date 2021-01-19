كوريا تحتج على ادعاءات اليابان الأخيرة بشأن جزر دوكدو

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انتقدت كوريا الجنوبية ادعاءات الحكومة اليابانية مجددا حول ملكية جزر دوكدو الكورية الجنوبية. وفي بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الاثنين، قالت سيول إنها تحتج بشدة على تكرار الادعاءات الزائفة بشأن دوكدو، حيث إنها أراضٍ كورية جنوبية، وأن كوريا الجنوبية تبسط عليها سيادتها تاريخيا وجغرافيا ووفق القانون الدولي، وتطالب بشدة بالتراجع عن تلك الادعاءات فورا.كما دعت سيول الحكومة اليابانية إلى التوقف الفوري عن جهودها العبثية فيما يتعلق بالجزر الكورية والتفكير بعمق في كيف أن الإدراك الصحيح بالتاريخ هو حجر الزاوية لإقامة علاقات موجهة نحو المستقبل بين البلدين.وجاءت هذه التصريحات ردا على مزاعم وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيجي" بأن "تاكيشيما"، وهو الاسم الياباني لجزر دوكدو، تنتمي إلى بلاده، وذلك خلال جلسة للبرلمان الياباني في وقت سابق من يوم أمس. ويعد هذا العام هو الثامن على التوالي منذ عام 2014 الذي يعلن فيه وزير خارجية اليابان عن تلك الادعاءات خلال الخطاب السنوي الذي يحدد فيه اتجاهات وزارته في السياسات الدبلوماسية. كما انتقد "موتيجي" حكما أصدرته محكمة كورية جنوبية صدر مؤخرا، وأمر طوكيو بتعويض ضحايا الاسترقاق الجنسي، ووصفه بأنه "مؤسف للغاية" ويؤدي إلى وضع "لا يمكن تصوره تماما"، من حيث القانون الدولي والعلاقات الثنائية.وفي المقابل، حثت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليابان على العمل المشترك من أجل استعادة شرف وكرامة الضحايا الكوريات بناء على وعد طوكيو بتحمل المسؤولية عن هذه القضية في الاتفاق الثنائي الذي أبرمه البلدان في عام.