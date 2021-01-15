موجة برد تضرب كوريا الجنوبية

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تجتاح موجة برد كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، مع انخفاض درجات الحرارة في الصباح إلى حوالي 15 درجة مئوية تحت الصفر في المناطق الداخلية والجبلية.وقد تم إصدار تحذيرات بشأن الموجات الباردة في المنطقة الوسطى والمناطق الداخلية في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، حيث انخفضت درجات الحرارة خلال الليل. كما انخفضت أقل درجات للحرارة في الصباح في المنطقة الوسطى بما يصل إلى عشر درجات مقارنة باليوم السابق، حيث بلغت 15 درجة مئوية تحت الصفر في "تشون تشُن" بمقاطعة كانغ وان، و11 درجة تحت الصفر في مدينة سيول.وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن درجات حرارة الرياح الباردة في سيول قد وصلت إلى سالب 14,7 درجة مئوية. وأشارت إلى أن أعلى درجة للحرارة في فترة بعد الظهر ستكون أقل بما يتراوح بين درجتين وأربع درجات مقارنة بالأمس الاثنين. كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تتراجع موجة البرد بعد ظهر الغد الأربعاء، وأن يتساقط المزيد من الثلوج والأمطار يوم الخميس.