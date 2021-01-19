اللجنة الدولية المستقلة بشأن جائحة كورونا تنتقد منظمة الصحة العالمية والصين

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أعربت اللجنة المستقلة التي تقوم بتقييم التعامل العالمي مع جائحة كورونا عن انتقادها لكل من منظمة الصحة العالمية والصين، وقالت إنه كان يتوجب عليهما اتخاذ رد فعل أسرع خلال المرحلة المبكرة من ظهور فيروس كورونا.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أن "اللجنة المستقلة للتأهب والاستجابة للأوبئة" قد أصدرت هذه الانتقادات في تقريرها المؤقت الأخير أمس الاثنين، حيث تساءلت اللجنة عن سبب عدم اجتماع لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية حتى الأسبوع الثالث من شهر يناير من العام الماضي، وعدم إعلان حالة الطوارئ الدولية حتى يوم 30 يناير.وقال التقرير أيضا إنه من الواضح أن المسؤولين الصينيين كان بإمكانهم تطبيق إجراءات الصحة العامة بقوة أكبر خلال شهر يناير من العام الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا في مراحله الأولية.ويذكر أن اللجنة، التي تقودها رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة "هيلين كلارك" والرئيسة الليبيرية السابقة "إلين جونسون سيرليف"، كانت قد أصدرت تقريرها المؤقت الأول في العام الماضي.