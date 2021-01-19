المحلية كوريا تشهد زلزالا بقوة 4.6 درجة في البحر الغربي

تم رصد زلزال تبلغ قوته 4,6 درجة بمقياس ريختر في البحر الغربي صباح أمس الاثنين، كما تم تلقي مكالمات من جميع أنحاء كوريا الجنوبية من أشخاص شعروا بهذا الزلزال.

ونقلا عن بيانات صادرة عن هيئة رصد الزلازل في الصين، قالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الثلاثاء إن الزلزال تم الإبلاغ عنه في الساعة 3:21 صباحا في المياه التي تقع على بُعد 332 كيلومترا قبالة شرق مدينة "تشينغ داو"، وأن عمق الزلزال يبلغ حوالي 12 كيلومترا.

وتم تلقي العديد من المكالمات من جميع أنحاء البلاد من أولئك الذين شعروا بالزلزال، بما في ذلك مدينة سيول. وتلقت هيئة الأرصاد الجوية عشرات المكالمات من هذا القبيل بعد الزلزال مباشرة، في حين تلقت هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" تقارير مماثلة من أشخاص في سيول وكوانغ جو.

