البرلمان الكوري يعقد جلسة تأكيد تعيين رئيس لجنة التحقيق في فساد كبار المسؤولين

Photo : YONHAP News

سيعقد البرلمان الكوري اليوم الثلاثاء جلسة استماع لتأكيد تعيين "كيم جين أوك" المرشح الأبرز لرئاسة الهيئة الجديدة التي ستتولى إجراء التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين.ومن المتوقع أن تركز لجنة التشريع والقضاء في البرلمان خلال جلسة الاستماع، على الحياد السياسي للمرشح لأنه سيكون أول رئيس للهيئة المستقلة المكرسة للتعامل مع قضايا فساد كبار المسؤولين.وتخطط الأحزاب السياسية أيضا لفحص القضايا الأخلاقية التي تمس المرشح "كيم"، بما في ذلك الادعاءات بأنه اشترى أسهما بناءً على معرفته بمعلومات غير معلنة، كما أنه متهم بالتسجيل الزائف لمحل إقامته. ومن جانبه نفى "كيم" مؤخرا جميع تلك المزاعم.وقد بدأ "كيم" حياته المهنية كقاضٍ في عام 1995، بعد اجتياز امتحان المحاماة. وعمل لاحقا كمحامٍ في شركة "كيم وتشانغ" للمحاماة لمدة 12 عاما من عام 1998، قبل أن يصبح باحثا في المحكمة الدستورية.