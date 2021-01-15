الرئيس مون يلقى كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي

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صرح المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "كانغ مين صوك" اليوم الثلاثاء بأن الرئيس "مون جيه إين" سيلقي كلمة في الاجتماع الكوري الخاص الذي سيُعقد عبر الفيديو يوم السابع والعشرين من يناير الجاري، ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي.وأضاف المتحدث أن مشاركة الرئيس "مون" في الاجتماع الكوري الخاص تأتي بناء على دعوة وجهها له المنتدى الاقتصادي العالمي.وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي قال في رسالة الدعوة إن كوريا الجنوبية تحقق إنجازات مثالية في مواجهة فيروس كورونا وفي المجالات الاقتصادية، وأن سياسات الصفقة الجديدة الكورية تعكس عصر الثورة الصناعية الرابعة، وتشمل الاستدامة وإنشاء شبكة للأمان الاجتماعي والاستجابة لتغير المناخ.وسوف يؤكد الرئيس "مون" في كلمته على أهمية الصحة العالمية ومواجهة الأزمة الاقتصادية، كما سيعقد جلسة أسئلة وأجوبة مع الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية الكبرى.الجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي وجه دعوات لزعماء أكثر من 10 دول، منها الصين وألمانيا وفرنسا والهند وكوريا الجنوبية، بحيث يتم عقد اجتماعات خاصة في تلك الدول.ومن المقرر أن يُعقد منتدي دافوس الاقتصادي العالمي لهذا العام افتراضيا بسبب جائحة كورونا تحت عنوان "عام مفصلي لإعادة الثقة"، خلال الفترة من الخامس والعشرين وحتى التاسع والعشرين من يناير الجاري بمشاركة أكثر من 1500 من قادة قطاع الأعمال والحكومات والمجتمع المدني.وسيتم في المنتدى مناقشة 5 محاور تشمل تصميم أنظمة اقتصادية متماسكة ومرنة ومستدامة، وقيادة التحول والنمو الصناعي المسؤول، وتعزيز الإشراف على الموارد والمشروعات العالمية، وتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى النهوض بالتعاون الإقليمي والعالمي.