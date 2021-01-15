الجيش الكوري الجنوبي يعرض مناقشة قضايا تخفيف التوتر مع نظيره الشمالي

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في موجز صحفي اليوم الثلاثاء إن الجيش الكوري الجنوبي يمكنه مناقشة أي قضية تتعلق بتخفيف التوتر العسكري بين الكوريتين من خلال المباحثات العسكرية مع نظيره الشمالي.وأشارت إلى أن الاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين يوم التاسع عشر من سبتمبر عام 2018 ينص على أن يتم مناقشة القضايا المتعلقة بالتدريبات العسكرية الضخمة وتعزيز الترسانة العسكرية، بين السلطات العسكرية في الكوريتين من خلال اللجنة العسكرية المشتركة بينهما.وكان الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" قد قال في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين بمناسبة العام الجديد إنه من الممكن إجراء مشاورات مع كوريا الشمالية بشأن التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من خلال اللجنة العسكرية المشتركة بين الكوريتين إذا لزم الأمر.وقال بعض المراقبين إنه لم يتم بعد تشكل اللجنة العسكرية المشتركة بين الكوريتين، وأنه لم يتم من قبل عقد أي مشاورات مع كوريا الشمالية بشأن التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.ومن المقرر إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين سيول وواشنطن في شهر مارس القادم.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الاتفاق العسكري بين الكوريتين يشمل اتخاذ التدابيرالفعالة الهادفة إلى تخفيف التوتر العسكري وبناء الثقة المتبادلة بين الكوريتين، وأن الأوضاع العسكرية في المناطق الحدودية بين الكوريتين تتم إدارتها بشكل مستقر منذ توقيع الاتفاق.