كوريا الجنوبية تعزز تنفيذ سياسات الصفقة الجديدة هذا العام

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قالت وزارة المالية الكورية إنها ستستمر في تقديم دعم مالي لأصحاب الأعمال الصغيرة المتضررين من انتشار فيروس كورونا، كما ستعزز تنفيذ سياسات الصفقة الجديدة الكورية خلال هذا العام من أجل تحقيق نتائج مثمرة.جاء ذلك في تقرير قدمته الوزارة للرئيس "مون جيه إين" اليوم الثلاثاء حول السياسات التي ستنفذها في هذا العام، حيث قالت إنها وضعت خطة للتغلب على الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، وتحقيق الإنعاش السريع للاقتصاد الكوري، وتوسيع آفاق النمو المبتكر، وإنشاء دولة اندماجية، بالإضافة إلى إصلاح القطاعات العامة.وأضافت أنها ستسرع عملية شراء لقاحات كورونا وإطلاق حملة التطعيم، وستدعم الحجر الصحي، كما ستعزز الاستثمار في تطوير علاجات ولقاحات فيروس كورونا محليا.وقالت الوزارة إنها ستتخذ التدابير اللازمة ليتم دفع 90% من الدعم المالي المقدم لأصحاب الأعمال الصغيرة قبل عيد رأس السنة القمرية الجديدة، وسوف تبذل جهودا لكي لا يتسبب ارتفاع أسعار العقارات وانخفاض عدد السكان وزيادة الديون الأسرية في حدوث تداعيات سلبية.كما قالت إنها ستنتهج سياسات مالية تحفيزية لتحقيق الإنعاش السريع للاقتصاد الكوري بالتعاون مع الهيئات الحكومية ذات الصلة، موضحة أنه سيتم استثمار 21 تريليون وون هذا العام في تنفيذ سياسات الصفقة الجديدة الكورية ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق النمو المبتكر.وفي إطار الجهود لتحقيق دولة اندماجية، ستقوم الوزارة بزيادة الوظائف العامة من خلال زيادة عدد الوظائف في المؤسسات العامة.