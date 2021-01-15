تسجيل أقل عدد من الإصابات بفيروس كورونا في سيول منذ 62 يوما

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بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في مدينة سيول وحدها خلال الـ24 ساعة الماضية 101 حالة، وهو ما يعد أقل رقم منذ يوم السابع عشر من شهر نوفمبر من العام الماضي، الذي تم فيه تسجيل 92 إصابة.ومن بين حالات الإصابة الجديدة في سيول، كانت هناك 95 حالة محلية المصدر، وكانت تلك هي المرة الأولى أيضا التي يقل فيها عدد حالات الإصابة الجديدة محلية المصدر في سيول عن 100 حالة منذ يوم الثامن عشر من شهر نوفمبر الماضي.ويرجع السبب في تسجيل حالات إصابة جديدة في سيول إلى عدوى جماعية صغيرة الحجم، واتصالات بين أعضاء الأسر والأصدقاء.وقالت بلدية العاصمة سيول إنها ستقدم خدمة الصحة النفسية لمواطنيها الذي يواجهون صعوبات نفسية بسبب طول أمد أزمة كورونا.وتم اليوم إعادة افتتاح المنشآت الثقافية في سيول التي كان قد تم إغلاقها منذ شهر ديسمبر الماضي، بما في ذلك المكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، على أن يتم تحديد سعة استيعابها عند مستوى 30% من سعتها العادية.