كوريا الجنوبية تخطط لتعزيز التحالف مع الولايات المتحدة في عهد بايدن

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قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إن سيول ستعمل على تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة من أجل ترسيخ السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.جاء ذلك في جلسة مناقشة عقدت في مقر وزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء، حول كيفية تطوير التحالف الثنائي بين سيول وواشنطن خلال فترة إدارة "جو بايدن" في الولايات المتحدة.وقالت "كانغ" إن سيول سوف تواصل الجهود الدبلوماسية المشتركة مع الولايات المتحدة لتنسيق التوجهات والسياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية بسرعة، وإحياء زخم الحوار بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، والاقتراب أكثر من نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وفي إشارة إلى أن الإدارات الأمريكية السابقة بقيادة الحزب الديمقراطي عملت عن كثب مع سيول من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية، توقعت وزيرة الخارجية الكورية أن ينسجم البلدان الحليفان مع بعضهما البعض خلال فترة وجيزة من إطلاق الإدارة الأمريكية الجديدة.كما تعهدت "كانغ" بتوسيع آفاق التعاون الثنائي مع واشنطن، وتوسيع مساهمات سيول في القضايا العالمية، ولا سيما في جهود الحجر الصحي لجائحة كورونا، وتغير المناخ، كمجالات محتملة للتعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.