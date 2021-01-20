كوريا تمدد حظر السفر لست دول

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مددت كوريا الجنوبية مرة أخرى حظر السفر إلى ست دول في الشرق الأوسط وإفريقيا لمدة ستة أشهر إضافية، وسط المخاطر الأمنية المستمرة في تلك المناطق.وأوضحت وزارة الخارجية الكورية أمس الثلاثاء أن حظر السفر الممتد، الذي سيصبح ساري المفعول حتى 31 يوليو، ينطبق على كل من العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال وأفغانستان، كما تخضع بعض أجزاء من الفلبين، بما في ذلك شبه جزيرة "زامبوانغا"، أيضا لحظر السفر الممتد.وكانت الوزارة قد مددت في شهر يوليو الماضي حظر السفر إلى المناطق المعنية لمدة ستة أشهر.وقالت الوزارة إن القرار اتخذ بناء على تقييم أن الاضطرابات السياسية ومخاطر الهجمات الإرهابية في تلك المناطق من المرجح أن تستمر لفترة طويلة من الزمن.ويذكر أنه يمكن لوزير الخارجية فرض حظر السفر لدولة معينة من أجل سلامة المواطنين الكوريين، ويمكن أن يواجه منتهكو الحظر عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام، أو غرامة تصل إلى عشرة ملايين وون.