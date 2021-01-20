المرشح لوزارة الدفاع الأمريكية يتعهد بإنهاء محادثات تقاسم تكاليف الدفاع سريعا

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قال "لويد أوستن" المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي أمس الثلاثاء إنه سيسعى لاختتام مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع مع كوريا الجنوبية بسرعة، إذا تولى المنصب بالفعل.وفي رد مكتوب قدمه لجلسة تأكيد تعيينه في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، شدد "أوستن" على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة وحلفائها، كما قال إن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هو العمود الفقري للسلام والأمن في المنطقة، وهو من بين التحالفات الثنائية الأكثر تضافرا وقابلية للتشغيل البيني والقدرة والديناميكية على مستوى العالم، وبالإضافة إلى ذلك، فهو رادع قوي للعدوان في شبه الجزيرة الكورية.وقال الجنرال المتقاعد أيضا إنه في حالة توليه المنصب سيركز على تحديث تحالفات الولايات المتحدة في جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وسيسعى إلى الانتهاء المبكر لمفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع مع كوريا الجنوبية، ضمن تلك الجهود.وسوف يكون "أوستن" أول أمريكي من أصل أفريقي يتولى منصب وزير الدفاع الأمريكي، إذا تمت الموافقة على تعيينه.