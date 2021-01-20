المرشح لوزارة الخارجية الأمريكية يقول إنه سيراجع السياسات بشأن كوريا الشمالية

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قال المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي أمس الثلاثاء إن الإدارة الأمريكية الجديدة تخطط لمراجعة نهج وسياسة البلاد بالكامل تجاه كوريا الشمالية.وجاءت تصريحات "أنتوني بلينكين" خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث قال "بلينكين" إن الولايات المتحدة تعتزم إجراء تلك المراجعة لأن قضية كوريا الشمالية مشكلة صعبة ظلت مطروحة أمام الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وقد تفاقمت بدلا من أن تتحسن.وقال نائب وزير الخارجية السابق إن الإدارة الجديدة ستبدأ بالنظر في الخيارات التي لديها لزيادة الضغط على كوريا الشمالية للعودة إلى طاولة المفاوضات، بالإضافة إلى المبادرات الدبلوماسية الأخرى التي قد تكون ممكنة. لكنه أشار إلى أن هذه الجهود ستبدأ بعد أن يتم التشاور عن كثب مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، لا سيما مع كوريا الجنوبية واليابان.وأظهر المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي أيضا موقفا إيجابيا بشكل ملحوظ تجاه المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية، معربا عن اعتقاده بأنه يتوجب على الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها من أجل تخفيف معاناة الناس في كوريا الشمالية وفي أماكن أخرى مماثلة حول العالم.