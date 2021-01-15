البنك المركزي الإيراني يحث كوريا على العمل لحل مشكلة الأموال المجمدة

Photo : YONHAP News

قال محافظ البنك المركزي الإيراني أمس الثلاثاء إنه يتوجب على كوريا الجنوبية إبداء إرادة سياسية لحل قضية الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية.وأدلى محافظ البنك المركزي الإيراني "عبد الناصر هِمّتي" بهذه التصريحات في مقابلة مكتوبة مع وكالة "بلومبرغ" للأنباء، حيث قال إن سلطات كوريا الجنوبية وعدت مؤخرا بأنها ستفعل كل ما في وسعها من أجل الإفراج عن الأموال المجمدة، لكن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات الكورية مثل هذه الوعود.وأوضح "همتي" أن الوفد الكوري الذي زار إيران مؤخرا أكد على أنه لدى سيول الإرادة السياسية لحل المشكلة وتمكين إيران من الاستفادة من أموالها. لكن محافظ البنك المركزي الإيراني أشار أيضا إلى أن المشكلة هي أن كوريا الجنوبية تريد الامتثال لسياسات ولوائح الولايات المتحدة. وقال إن البنوك والمؤسسات المالية الإيرانية مدرجة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على أنها كيانات خاضعة للعقوبات، وأضاف أنه للأسف استسلمت حكومة سيول للضغوط ورفضت التعاون مع إيران.وبالإضافة إلى ذلك، نفى "همتي" وجود أي صلة بين قضية الأموال المجمدة واستيلاء إيران على ناقلة نفط كورية جنوبية.