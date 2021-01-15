وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة تعلن عن نيتها الاستقالة

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أعربت وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية "بارك يونغ سون" عن نيتها الاستقالة من منصبها، اليوم الأربعاء.وأعلنت الوزيرة "بارك" عن هذه الخطوة صباح اليوم في رسالة بعثت بها للصحفيين، حيث من المرجح أن تنضم إلى سباق الحزب الديمقراطي الحاكم لاختيار مرشح لمنصب عمدة سيول في انتخابات أبريل الفرعية.ويذكر أن "بارك" التي انتخبت نائبة في البرلمان لأربع مرات ضمن الحزب الديمقراطي الحاكم، تعتبر من بين المنافسين الرئيسيين على المنصب الذي ظل شاغراً بعد وفاة "بارك وون سون" العمدة السابق المنتسب للحزب الديمقراطي، وذلك إلى جانب رئيس حزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول سو".وقد أعلنت أيضا الزعيمة السابقة للتكتل البرلماني لحزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "نا كيونغ وان"، وعمدة سيول السابق "أوه سي هون"، وهو أيضا ضمن حزب "قوة الشعب"، عن نيتهما الترشح لانتخابات عمودية سيول.وجاء إعلان الوزيرة "بارك" اليوم في الوقت الذي ينتظر فيه أن يعلن الرئيس "مون جيه إين" عن تعديل وزاري سيشمل وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أيضا أن يشمل التعديل المحتمل على وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، ووزارة المحيطات ومصائد الأسماك، ووزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية، ووزارة التجارة والصناعة والطاقة.ويذكر أن الرئيس "مون" أجرى تعديلات وزارية مرتين منذ أواخر العام الماضي، حيث عين مسؤولين رجالا لملء جميع المناصب الجديدة باستثناء المناصب الخاصة بوزارة المساواة بين الجنسين ووزارة الأسرة ووزارة البيئة.