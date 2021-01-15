الرئيس الكوري يجري تعديلا وزاريا يشمل وزارة الخارجية

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أجرى الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم تعديلا وزاريا شمل 3 وزارات، حيث قرر تغيير وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" التي ظلت تشغل هذا المنصب لأكثر من 3 أعوام منذ انطلاق الحكومة الحالية، وتعيين مستشار الأمن القومي السابق "جونغ أوي يونغ" خلفا لها.يذكر أن جونغ ظل من خلاله منصبه كمستشار أمني للحكومة الحالية يقوم بالإشراف على الشؤون الدبلوماسية والأمنية خلال الـ3 سنوات الماضية، ومن المتوقع أن يعمل على تعزيز التحالف الكوري الأمريكي تماشيا مع انطلاق حكومة الرئيس جو بايدن في الولايات المتحدة.وقال مكتب الرئاسة الكورية إن تعيينه في منصب وزير الخارجية يستهدف إعطاء قوة جديدة للسلك الدبلوماسي الكوري لمواكبة التغييرات في حكومات الدول الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة.كما قرر الرئيس مون تعيين النائب "هوانغ هي"من الحزب الديمقراطي الحاكم كوزير جديد للثقافة والرياضة والسياحة. وأوضح المكتب الرئاسي أنه نائب برلماني للمرة الثانية وظل يعمل رئيسا للجنة الترويج للحزب الحاكم ويمتاز بقدرة بارزة على تخطيط السياسات والتواصل، ومن ثم فهو الشخصية المناسبة للتغلب على الأزمات التي يواجهها قطاع الثقافة والفن والرياضة والسياحة في كوريا.وخلفا لوزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمغامرة التي أعربت عن نيتها الاستقالة صباح اليوم، قرر الرئيس تعيين النائب "كوان تشيل سُنغ" من الحزب الحاكم، وهو نائب برلماني للمرة الثانية أيضا وكان يعمل رئيسا للجنة الخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الحزب الحاكم.