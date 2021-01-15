الرئيس الكوري يلتقي بالسفير الأمريكي لدى سيول

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صرح المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "كانغ مين صوك" بأن الرئيس "مون جيه إين" التقى بالسفير الأمريكي لدى كوريا "هاري هاريس" الذي من المقرر أن يغادر البلاد اليوم بعد نهاية فترة مهمته.وأعرب الرئيس خلال اللقاء الذي عُقد بعد ظهر أمس في مقر الرئاسة في سيول عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها السفير الأمريكي منذ وصوله إلى البلاد من أجل نزع الأسلحة النووية وتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، وطلب منه مواصلة الاهتمام والدعم للتحالف الكوري الأمريكي، كما أعرب الرئيس عن تقديره للجهوده الأمريكية الرامية إلى تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، وإرادته للتعاون الوثيق مع الحكومة الأمريكية الجديدة.وقال الرئيس الكوري إن حكومته ستتعاون تعاونا وثيقا مع الحكومة الأمريكية الجديدة من أجل تعزيز التحالف بين البلدين وتنفيذ عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.ومن جانبه، قال هاريس إنه سيغادر كوريا ومعه الكثير من ذكريات الصداقة الجميلة مع كوريا الجنوبية، واعتبر أن دوره في تعزيز العلاقات الكورية الشمالية الأمريكية، وإقامة فعاليات بمناسبة الذكرى السبعين على نشوب الحرب الأهلية الكورية، كأبرز تلك الذكريات خلال فترة مهمته في سيول.