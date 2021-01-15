كوريا تسعى لتأمين المزيد من لقاحات كورونا لـ20 مليون شخص

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إنه يتم حاليا إبرام عقد بين شركة نوفافكس الأمريكية وشركة إس كي الكورية للمنتجات البيولوجية، بهدف تأمين المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بما يكفي لـ20 مليون شخص، إلى جانب اللقاحات التي تكفي لـ56 مليون شخص والتي تم تأمينها حتى الآن.جاء ذلك بعد أن زار الرئيس مصنع الشركة الكورية في مدينة "آن دونغ" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ اليوم، حيث تفقد موقعا لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وأوضح الرئيس أن العقد الأخير لا يقتصر على الإنتاج فقط بل يضمن نقل التكنولوجيا أيضا مما يكتسب معنى خاصا مؤكدا على أن العقد سيسهم كثيرا في تعجيل عملية تطوير اللقاحات محليا.وأشار الرئيس إلى أنه قد مر عام كامل على اكتشاف أول إصابة بالفيروس في كوريا، وقال إن عمليات التطعيم ستبدأ في البلاد خلال الشهر القادم، ومن المتوقع أن يتم استخدام العلاجات التي طورتها الشركات الكورية.وشجع الرئيس الباحثين والمطورين والعمال في إنتاج اللقاحات قائلا إنهم سيصبحون أبطالا جددا في التغلب على تداعيات جائحة كورونا.