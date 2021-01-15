جو بايدن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة

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أدى "جو بايدن" اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، وسط إجراءات أمنية مشددة، واستمرار انتشار وباء كورونا.ولقن رئيس المحكمة العليا "جون روبرتس" اليمين الدستورية لـ"بايدن"، الذي كان محاطا بأسرته، بعد ظهر أمس الأربعاء بالتوقيت الأمريكي، خارج مبنى الكونغرس.وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، وصف "بايدن" اليوم بأنه "يوم للديمقراطية ويوم للتاريخ والأمل في التجديد".ودعا "بايدن" الأمريكيين من جميع الخلفيات إلى الانضمام إليه لتحقيق "الوحدة"، قائلا إنه يجب على الولايات المتحدة إيقاف الحرب غير الحضارية بين الأحمر والأزرق، والريف والحضر، والمحافظين والليبراليين.وأدت "كامالا هاريس" اليمين كنائبة للرئيس قبل "بايدن"، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب.وقد تغيب "ترامب"، الذي لم يعترف رسميّا بهزيمته في الانتخابات، عن حفل التنصيب، في مخالفة للتقاليد المستقرة في الولايات المتحدة.