الرئيس مون يهنئ جو بايدن على تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة

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هنأ الرئيس "مون جيه إين" الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على تنصيبه، قائلا إن "أمريكا قد عادت".وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، هنا الرئيس "مون" رئيس الولايات المتحدة الذي أدى اليمين الدستورية، قائلا إن تلك البداية الجديدة ستجعل الديمقراطية أعظم.وكتب "مون" أنه والشعب الكوري يقفان بجانب رحلة "بايدن" نحو "أمريكا المتحدة".وأضاف أن كوريا الجنوبية كانت على الدوام تثق في المسار الذي تسلكه الولايات المتحدة لتعزيز الحرية، وأنها بصفتها دولة حليفة ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة للحفاظ على شبه الجزيرة الكورية والمنطقة سلمية ومزدهرة.وقال "مون" إن التحالف الكوري الأمريكي سينمو من خلال التنسيق في معالجة القضايا العالمية، في مجالات مثل الصحة العامة والأمن والاقتصاد وتغير المناخ.كما كتب "مون" العبارة الكورية "كاتشي كابشيدا"، التي تعنى "لنذهب معا"، وهي شعار رمزي للتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.