ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا بـ0.7% في ديسمبر

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ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية بنسبة 0.7% على أساس شهري في ديسمبر من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار النفط والسلع الزراعية.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات بلغ 103.78 نقطة في ديسمبر.وبذلك يكون المؤشر، الذي يعد مقياسا رئيسيّا للتضخم المستقبلي، قد زاد زيادة شهرية بلغت 0.7% في ديسمبر، بعد أن ظل ثابتا تقريبا في الشهر الأسبق.ومقارنة بالعام الأسبق، ارتفع المؤشر بمقدار 0.1%، ليسجل أول مكسب على أساس سنوي خلال تسعة أشهر.وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 2.3% على أساس شهري في ديسمبر، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، التي قفزت بنسبة 5.9%.كما ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 1% على أساس شهري مع ارتفاع أسعار النفط.وسجل خام دبي القياسي في البلاد 49.84 دولارا أمريكيّا للبرميل في المتوسط في ديسمبر، بزيادة 14.8% عن الشهر السابق.