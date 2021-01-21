كوريا تضاعف المساعدات الإنمائية الرسمية بحلول عام 2030

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قال رئيس الوزراء الكوري "جونغ سي كيون" إن كوريا الجنوبية ستضاعف مساعداتها الإنمائية الرسمية بحلول عام 2030.وأوضح "جونغ" خلال ترؤسه اجتماعا للجنة التعاون الإنمائي الدولي في سيول أمس الأربعاء، أن الحكومة ستخلق "كوريا أكبر" من خلال استراتيجية المساعدات الإنمائية الرسمية، التي تلبي التوقعات الدولية والمكانة الدولية الأعلى للبلاد.وقال إن سيول أصبحت في المرتبة الخامسة عشرة من بين مقدمي المساعدات الإنمائية الرسمية على مستوى العالم، حيث تحظى بثناء المجتمع الدولي لكونها بمثابة الجسر بين الدول المتقدمة والنامية، كدولة مانحة متوسطة المرتبة.وأكد "جونغ" على أن كوريا الجنوبية ستواصل التعاون التنموي من أجل الازدهار المشترك مع الدول المتلقية، وتعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات التي تتمتع فيها سيول بالقدرة التنافسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة العامة.وأضاف أن الحكومة ستعمل على تفعيل مشاركة القطاع الخاص في المساعدات التنموية، بما في ذلك المجتمع المدني والشركات، وتوسيع المساعدات التنموية بما يتجاوز الميزانية الحكومية من خلال الربط بالموارد الخاصة.