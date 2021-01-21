إيران تقول إنه تم الإفراج عن جزء من أصولها المجمدة في الخارج

Photo : YONHAP News

قال محافظ البنك المركزي الإيراني أمس الأربعاء إنه تم الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، وأن طهران تستخدم تلك الأموال.وأوضحت قناة "برس تي في" التي تديرها الدولة أن محافظ البنك المركزي الإيراني "عبد الناصر همتي" أدلى بهذه التصريحات للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء عقد في طهران.وأضاف "همتي" أن الأموال المتبقية سيتم الإفراج عنها قريبا، لكنه لم يذكر الدولة التي قامت بذلك. ومن المعروف أن إيران لديها أموال مجمدة في كل من كوريا الجنوبية والصين واليابان.وقد تم تجميد ما يصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي من الأموال الإيرانية في البنوك الكورية الجنوبية منذ عام 2019، وامتنعت حكومة سيول عن الإفراج عن تلك الأموال التي هي عبارة عن ثمن وارداتها من النفط الخام الإيراني، بسبب العقوبات الأمريكية.