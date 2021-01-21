كوريا الجنوبية تبدأ قريبا التطعيم بلقاحات فايزر ضد فيروس كورونا

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من المتوقع أن تبدأ كوريا الجنوبية قريبا في التطعيمات المضادة لفيروس كورونا باللقاح الذي تصنعه شركة "فايزر" و"بيو إن تيك".وقال مسؤول في الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الأربعاء إن الشحنة الأولى من لقاحات كورونا، التي تم شراؤها من خلال مرفق "كوفاكس"، من المرجح أن تصل في أوئل الشهر القادم.يُذكر أن مرفق "كوفاكس" هو مبادرة عالمية بقيادة منظمة الصحة العالمية.وأضاف المسؤول أن الشحنة الأولية من المرجح أن تكون لقاحات "فايزر"، وربما تتغير الأمور مع استمرار المفاوضات، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتأمين 100 ثلاجة لتخزين لقاحات شركة "فايزر" فيها، حيث تستلزم درجات حرارة منخفضة للغاية، وأن المناقشات جارية بشأن أماكن تلك الثلاجات.وقد أمنت الحكومة الكورية حتى الآن جرعات تكفي لـ56 مليون شخص من أربعة موردين، من بينها 10 ملايين جرعة من مرفق "كوفاكس".كما قال رئيس الوزراء "جونغ سي كيون" أمس الأربعاء إن الشحنة الأولية من مرفق "كوفاكس" كان من المقرر أن تصل في أوائل فبراير، وهي تشمل حوالي 50 ألف جرعة.