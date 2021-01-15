الحكومة الصينية تقول إن الجدل حول الكيمتشي لا يجب أن يضر بالعلاقات مع كوريا

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون إينغ" إن الجدل حول أصل المخلل الكوري التقليدي "كيمتشي" بين كوريا والصين لا يجب أن يؤدي إلى الإضرار بالعلاقات الودية بين البلدين.جاء ذلك عندما طُلب من المتحدثة التعليق على الجدل حول أصل كيمتشي الذي ظل يتصاعد مؤخرا.وقالت المتحدثة الصينية إنها ليست خبيرة في مجال الشؤون الغذائية، لكنها تعتقد أن طبق "باوتشاي" نوع من المنتجات الغذائية المملحة والمخمرة التي قد تكون منتشرة في العديد من الدول، وأنه يطلق عليه في الصين "باوتشاي" بينما يطلق عليه الكوريون في شبه الجزيرة الكورية وذوو الأصول الكورية في الصين اسم كيمتشي. كما أشارت إلى أن هذه الأطعمة متشابهة فيما بينها، لكن خصائصها تختلف من حيث المواد والذوق وطرق الطهي حسب كل منطقة.وأعربت المتحدثة عن اعتقادها بأنه يجب على كل الدول تناول مسألة باوتشاي على مستوى التمتع بالأطعمة اللذيذة من خلال التبادلات المثمرة والودية، مؤكدة على ضرورة عدم الانحياز من أجل منع الإضرار بالعلاقات الودية فيما بينها.تجدر الإشارة إلى أن المتحدثة الصينية كانت قد أكدت في أول مؤتمر صحفي تعقده في هذا العام على أن هناك الكثير من مجالات التعاون بين كوريا الجنوبية والصين، كما أكدت على أهمية العلاقات الودية بين البلدين.