الحكومة اليابانية تمتنع عن توضيح موقفها بشأن مقابلة سوغا مع السفير الكوري الجديد

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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "كاتو كاسنوبو" في مؤتمر صحفي عقده أمس إنه على علم بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن فيما يتعلق بمقابلة السفير الكوري الجديد مع كبار مسؤولي الحكومة.جاء ذلك في أعقاب تقارير نشرتها بعض وسائل الإعلام اليابانية، وقالت إن رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" وغيره من كبار المسؤولين، سيمتنعون لفترة عن إجراء مقابلات مع السفير الكوري الجديد لدى طوكيو "كانغ تشانغ إيل".وقال تقرير نشرته صحيفة "سانكي" اليومية اليابانية إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية يدرسان تعليق المقابلة مع السفير الكوري الذي سيصل إلى البلاد قريبا، ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الحكومة اليابانية قوله إن هذه الخطوة ذات علاقة مع مخالفة الجانب الكوري للقانون الدولي، بما في ذلك الحكم القضائي الكوري ضد شركات يابانية بدفع تعويضات في قضية العمل القسري.ومن المقرر أن يصل السفير الكوري الجديد إلى اليابان غدا الجمعة بعد أن حصل على خطاب اعتماد من قبل الرئيس الكوري "مون جيه إين" يوم الرابع عشر من هذا الشهر.تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليابانييْن لم يتلقيا بالسفير الكوري السابق الذي عاد إلى كوريا يوم 16 من هذا الشهر، مما جعل البعض يصف ذلك بأنه عبارة عن "فظاظة دبلوماسية".وكان من المتعارف عليه أن يلتقي السفير الكوري لدى اليابان برئيس الوزراء الياباني وغيره قبل إنهاء فترة مهمته هناك.