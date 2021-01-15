تعديل ضريبة نهاية العام للعاملين الأجانب في كوريا حتى نهاية فبراير

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سيتوجب على العاملين الأجانب في كوريا، باستثناء العاملين باليومية، إتمام تقرير نهاية العام حول الدخل المكتسب لعام 2020، حتى نهاية الشهر القادم.وقالت هيئة الضرائب الوطنية إن العاملين الأجانب المقيمين في البلاد، والذين حققوا دخلا عن عملهم في العام الماضي، سيتوجب عليهم التقدم بتقرير التسوية الضريبية حتى نهاية الشهر القادم، بغض النظر عن الجنسية ومدة الإقامة وحجم الدخل.وإذا كان لدى العامل الأجنبي عنوان في كوريا، أو أقام فيها لأكثر من 183 يوما، فسوف يتم تطبيق بنود الخصم المتاحة للمحليين عليه أيضا بشكل متساوٍ، كما سيمكنه الاستفادة من بعض المزايا الضريبية المتاحة للعاملين الأجانب فقط، حيث يمكنه اختيار تسوية مبلغ الضريبة مضروبا في معدل الضرائب الفردية بنسبة 19٪ من إجمالي الراتب السنوي لمدة خمس سنوات، منذ السنة الضريبية التي بدأ فيها العمل في البلاد.وأضافت هيئة الضرائب أن هناك مزايا متاحة للعاملين الأجانب في المجالات الخاصة، بما في ذلك المجالات التكنولوجية والبحثية، وإذا انطبقت عليهم بعض الشروط مثل العمل كباحثين في شركات الاستثمار الأجنبي، فسوف يتم خصم 50 % من إجمالي ضرائب العمل عليهم، حسب فترة عملهم.ودعت هيئة الضرائب الوطنية الكورية أولئك العمال إلى الاطلاع على فيديو بعنوان "تسوية نهاية العام للأجانب من خلال الفيديو"، الذي نشرته باللغة الإنجليزية على قناتها على "يوتيوب"، كما يمكن أيضا للعمال الأجانب الذين ليسوا على دراية باللغة الكورية الحصول على المساعدة من خلال الخط التليفوني المخصص للأجانب فقط من أجل الاستشارات، برقم 15880560.