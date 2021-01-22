إلزام جميع المسافرين جوّا إلى الولايات المتحدة بالحجر الصحي عند الوصول

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قال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمس الخميس إن جميع الذين سيسافرون إلى الولايات المتحدة سيحتاجون إلى الالتزام بالحجر الصحي عند الوصول.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية إن "بايدن" أدلى بهذه التصريحات في خطاب وطني عبر التلفزيون نُقل من البيت الأبيض، حيث أعلن عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى احتواء انتشار فيروس كورونا.وفي أول يوم له في منصبه، قال "بايدن" إنه بالإضافة إلى ارتداء الكمامات، سيحتاج كل من يسافر إلى الولايات المتحدة من دولة أخرى إلى إجراء اختبار يؤكد عدم إصابته بالفيروس قبل ركوب الطائرة، والالتزام بالحجر الصحي عند الوصول.وكشف "بايدن" عن خطة إدارته للتعامل مع فيروس كورونا، محذرا من أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلاد قد يصل إلى 500 ألف بحلول فبراير.وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة ظلت قبل ذلك تنصح فقط بالحجر الصحي للمسافرين، لكنه لم يكن إجباريّا.