رئيس اللجنة الأولمبية يؤكد إقامة دورة طوكيو في موعدها

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قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" أمس الخميس إن أولمبياد طوكيو التي تأجلت العام الماضي بسبب جائحة كورونا ستتم إقامتها هذا الصيف، وليس هنام "خطة بديلة" لذلك.وأضاف "باخ" في مقابلة عبر الإنترنت مع وكالة كيودو اليابانية للأنباء إنه لا يوجد سبب على الإطلاق للاعتقاد بأن الدورة لن تبدأ يوم 23 يوليو كما هو مقرر، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية ملتزمة تماما بجعل تلك الدورة آمنة وناجحة.وأوضح "باخ" أن اللجنة الأولمبية الدولية قد تحتاج إلى أن تكون "مرنة" وأن تقدم بعض "التضحيات"، في إشارة إلى إمكانية تقليص سعة المنافسات والألعاب، كما شدد على أن الأولوية ستكون للسلامة، وأنه ليس هناك محرمات في المناقشات من أجل ضمان ذلك.وقال أيضا إن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ستقام كما هو مخطط لها في عام 2022.ويذكر أنه كان قد تم تأجيل أولمبياد طوكيو وأولمبياد المعاقين، التي كان مقررا لها في الأصل في مارس من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا.