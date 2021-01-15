إطلاق قمر مراقبة كوري في مارس القادم من كازاخستان

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تقرر إطلاق أول قمر صناعي متوسط الحجم تم تطويره بتقنية كورية خاصة لمراقبة الأراضي، في شهر مارس القادم.وأعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات وزارة الأراضي والنقل اليوم الجمعة أنه سيتم إطلاق القمر الصناعي في الساعة الثانية عشرة و7 دقائق من بعد ظهر يوم العشرين من شهر مارس القادم من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.وبدأت عملية نقل القمر الصناعي اليوم من المعهد الكوري للطيران والفضاء إلى كازاخستان ليصل إلى قاعدة "بايكونور" الفضائية يوم الرابع والعشرين من يناير الجاري.وسيعمل هذا القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 500 كيلوغرام على مراقبة الأراضي الكورية وتصوير مقاطع فيديو عالية الدقة والوضوح وإرسالها إلى المركز الأرضي لاستخدامها في إدارة الأصول الأرضية والمصادر الطبيعية ومواجهة الكوارث الطبيعية.وبعد وصول القمر إلى القاعدة الفضائية الكازاخية، سيخضع لاختبارات مختلفة استعدادا للإطلاق، حيث سيتم إطلاقه إلى الفضاء على صاروخ "سويوز 2.1 إيه" الروسي.وبعد دخوله المدار على ارتفاع 497.8 كيلومتر، سيبدأ القمر إرسال مقاطع فيديو اعتبارا من شهر يونيو القادم.ومن المتوقع أن يتم إطلاق قمر صناعي ثانٍ متوسط الحجم في أوائل العام القادم.