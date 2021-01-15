مستشارا الأمن القومي الكوري والأمريكي يجريان محادثات هاتفية

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أجرى مستشار الأمن القومي الكوري "صوه هون" يوم الخميس الماضي محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي "جاك سوليفان"، حيث بحث معه سبل تنمية التعاون الثنائي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وجاء إجراء هذه المحادثات بعد يومين من تأكيد الرئيس الكوري "مون جيه إين" خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، على أهمية دفع عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية إلى الأمام.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء محادثات بين مستشاريْ الأمن القومي الكوري والأمريكي منذ تنصيب "جو بايدن" رئيسا للولايات المتحدة.وتقاسم المسؤولان الآراء حول الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، واتفقا على التعاون لنزع السلاح النووي منها، وأكدا على أنه لم يطرأ أي تغيير في التحالف بين سيول وواشنطن.وكان الرئيس الكوري "مون" قد قام تعيين مستشاره الخاص السابق للشؤون الدبلوماسية والأمنية "تشونغ أوي يونغ" الذي قاد عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، مرشحا لمنصب وزير الخارجية، معربا بذلك عن عزمه القوي استئناف المباحثات بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وتقاسم المستشاران الأمني الكوري والأمريكي الآراء على ضرورة الاتصال بين الرئيسين الكوري والأمريكي، ملمحين بذلك إلى احتمال عقد قمة كورية أمريكية قريبا.