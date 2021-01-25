انخفاض الحركة الجوية في كوريا إلى النصف في عام 2020 بسبب كورونا

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انخفض حجم الحركة الجوية في كوريا الجنوبية إلى النصف في العام الماضي 2020، مقارنة بالعام الأسبق، بسبب جائحة كورونا.وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية أمس الأحد، وصل عدد عمليات الطيران العام الماضي إلى 421 ألفا، بانخفاض نسبته 50% مقارنة بعام 2019.وانخفض حجم الرحلات الدولية بنسبة 66,4% ليصل إلى 200 ألف، بينما تراجع عدد الرحلات على الطرق الداخلية بنسبة 10,4% ليصل إلى 221 ألفا. وكان طريق سيول - جيجو هو الأكثر استخداما حيث شهد 164 ألف رحلة، بانخفاض نسبته 47.5% مقارنة بالعام الأسبق.وكانت حركة النقل الجوي في كوريا قد شهدت زيادة مضطردة من 739 ألف رحلة في 2016 إلى 842 ألف رحلة في 2019، لكنها بدأت في الهبوط منذ شهر مارس من العام الماضي بعد أن ضرب وباء كورونا البلاد، حيث انخفض عدد الرحلات الشهرية إلى حوالي 30 ألفا منذ ذلك الحين.