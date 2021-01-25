السلطات الصحية الكورية تؤكد توريد لقاح أسترازينيكا في موعده

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وسط التأخيرات في توريد لقاحات فيروس كورونا في أوربا، أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أمس الأحد عدم وجود تغيير في خطتها لجلب لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، خلال الربع الأول من هذا العام.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن توريد لقاح أسترازينيكا، الذي ستنتجه شركة "إس كيه بايو ساينس" الكورية الجنوبية، سيبدأ في الربع الأول كما هو مخطط له. وكانت كوريا الجنوبية قد وقعت صفقة لشراء اللقاح مع شركة أسترازينيكا تشمل عشرة ملايين جرعة.وقالت السلطات الصحية في وقت سابق إن لقاح أسترازينيكا الذي ستنتجه شركة "إس كيه بايو ساينس" محليا سيتم توفيره بدءا من فبراير أو مارس على مراحل.وكانت أسترازينيكا قد قالت إنها ستخفض حجم تسليم لقاحها إلى الاتحاد الأوربي بنسبة 60% في الربع الأول بسبب مشاكل في الإنتاج. وأثار التأخير في إمدادات لقاحات فيروس كورونا من شركتي أسترازينيكا وفايزر مخاوف واحتجاجات من الدول الأوربية.