اتفاق أمريكي ياباني على العمل بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي

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اتفق وزيرا دفاع الولايات المتحدة واليابان على العمل من أجل التفكيك الكامل والقابل للتحقق وبشكل لا رجعة فيه لبرنامج كوريا الشمالية النووي.ونقل تقرير نشرته وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وزير الدفاع الياباني "نوبو كيشي" تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الأحد قال فيها إنه توصل إلى اتفاق في هذا الشأن مع وزير الدفاع الأمريكي المعين حديثا "لويد أوستن" خلال محادثات هاتفية.وأوضح "كيشي" أن الجانبين اتفقا على مواصلة العمل معا نحو هدف تجريد كوريا الشمالية من برامجها الخاصة بجميع أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية. وبالإضافة إلى ذلك، اتفق الوزيران على التعاون لمنع عمليات النقل غير المشروعة من بين السفن الكورية الشمالية لقطع مصادر الأموال لبرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.وفي الوقت نفسه، اتفق الجانبان أيضا على أن المادة 5 من المعاهدة الأمنية الأمريكية اليابانية، التي تلزم واشنطن بالرد على أي هجوم على الأراضي الخاضعة للإدارة اليابانية، تنطبق على جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي. ويذكر أن اليابان تسيطر على تلك الجزر غير المأهولة التي تدعي الصين ملكيتها.