الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في حيوان أليف في كوريا الجنوبية

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "جونغ سي كيون" في اجتماع حكومي عُقد أمس الأحد إنه خلال عمليات التتبع الأخيرة التي تنطوي على تفشي واسع النطاق لفيروس كورونا، وجدت السلطات الصحية حيوانا أليفا ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وهي الحالة الأولى من نوعها في البلاد.وحث "جونغ" السلطات الصحية على النظر في إمكانية انتقال العدوى بين البشر والحيوانات، كما طلب من وزارة الزراعة التشاور مع السلطات الصحية لإعداد إرشادات لأصحاب الحيوانات الأليفة.وقالت تقارير صحفية إن الحيوان الأليف هو قطة صغيرة في منشأة دينية في مدينة "جين جو" الجنوبية الشرقية في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، والتي يُلقى عليها باللوم في حدوث إصابة جماعية بأكثر من 100 حالة، بعد أن ثبتت إصابة 29 شخصا لأول مرة عند زيارة تلك المنشأة في وقت سابق من هذا الشهر. وتشتبه السلطات الصحية في إصابة القطة بالفيروس من خلال أصحابها، وهم أم وابنتها، كانتا تقيمان في المنشأة وثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.وقال مسؤول في وزارة الصحة إنه تم تأكيد حالات في دول أخرى حدث خلالها نقل الفيروس من بشر مصابين إلى حيوانات أليفة، ولكن ليس العكس.