عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 25 مليونا

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تجاوز عدد حالات الإصابة التراكمي بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية مستوى 25 مليون حالة، أمس الأحد.ووفقا لبيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تجاوز عدد حالات الإصابات التراكمي في الولايات المتحدة مستوى 25 مليونا يوم أمس، بينما تجاوز عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس هناك 417 ألفا. جاء ذلك ذلك بعد حوالي عام من الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة يوم 20 يناير من العام الماضي.ويمثل عدد الإصابات التراكمي البالغ 25 مليونا في الولايات المتحدة ما نسبته 7,6% من إجمالي عدد السكان هناك البالغ 328 مليونا، مما يعني أن واحدا من بين كل 13 مواطنا أمريكيا قد أصيب بالفيروس. كما شهدت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة وحالات الوفاة الناجمة عن الوباء، على مستوى العالم، وهو ما يمثل الربع من إجمالي 98,8 مليون إصابة على مستوى العالم، وحوالي 20% من إجمالي مليوني حالة وفاة.