محادثات هاتفية بين وزيري الدفاع الكوري والأمريكي

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أجرى وزير الدفاع الكوري "صوه أوك" أمس الأحد أول محادثات هاتفية مع وزير الدفاع الامريكي الجديد "لويد أوستين"، حيث بحث معه سبل تنمية علاقة التحالف بين سيول وواشنطن.وقالت وزارة الدفاع الكورية إن الوزير الأمريكي "أوستين" أكد أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يعد ركيزة أساسية للسلام والاستقرار في شمال شرق آسيا وأنه أكثر التحالفات نموذجية في العالم.وأضاف "أوستين" أن الولايات المتحدة ستتعاون تعاونا وثيقا مع كوريا الجنوبية لتوطيد علاقات التحالف بين البلدين.وأعرب الوزيران عن اعتقادهما بأن التعاون الوثيق بين سيول وواشنطن أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، واتفقا على إجراء لقاء بينهما في أقرب وقت ممكن لبحث القضايا المختلفة العالقة بين البلدين.وتم إجراء المحادثات الهاتفية بين وزيري الدفاع الكوري والأمريكي بناء على طلب من الجانب الأمريكي.