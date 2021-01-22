وزير التوحيد الكوري يؤكد أن إدارة بايدن تتخذ مقاربة جادة لقضايا كوريا الشمالية

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قال وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "لي إين يونغ" إن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تتخذ مقاربة جادة لقضايا كوريا الشمالية، مؤكدا أن الحكومة الكورية الجنوبية ستبذل كل ما في وسعها خلال الأشهر القادمة لحل تلك القضايا.جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير "لي" للصحفيين اليوم الاثنين، حيث أضاف أن تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" الأخيرة المتعلقة بكوريا الشمالية تشير إلى أن الولايات المتحدة تتخذ مقاربة جادة لقضايا كوريا الشمالية.وأكد "لي" على أهمية بذل الجهود الرامية إلى إدارة الأوضاع وإحراز تقدم في التعاون المشترك بشكل أكبر من أي وقت مضى. وقال أيضا إنه من الضروري أن تبذل الحكومة الكورية الجنوبية جهودا خلال الأشهر القليلة القادمة لحل قضايا كوريا الشمالية، لأن الإدارة الأمريكية الجديدة تحتاج لبعض الوقت حتى تجلس على طاولة المفاوضات مع كوريا الشمالية.وأوضح "لي" أن حكومة سيول تهدف إلى استعادة قنوات الحوار بين الكوريتين خلال النصف الأول من هذا العام، وتطبيع العلاقات بينهما خلال النصف الثاني، كما أعرب عن أمله في عقد مباحثات بين منظمتي الصليب الأحمر في الكوريتين، واستئناف برنامج لم شمل العائلات المشتتة في الكوريتين.