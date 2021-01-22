كوريا تهدف إلى تطعيم 70% من مواطنيها حتى سبتمبر

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قالت الحكومة الكورية إنها تخطط لتطعيم 70% من المواطنين الكوريين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى شهر سبتمبر القادم، بدءا من الشهر القادم.جاء ذلك في تقرير قدمته الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى الرئيس "مون جيه إين أمس الاثنين، وتضمن هذه الخطة وسياساتها الرئيسية الأخرى لهذا العام.وقالت هيئة مكافحة الأمراض والوقاية منها إن اللقاحات التي تهدف إلى التغلب بسرعة على الوباء ستقدم إلى 70% من السكان مجانا حتى تحقق كوريا ما يسمى بـ"مناعة القطيع" بحلول نوفمبر. كما تعهدت باستعدادات شاملة لبرنامج التطعيم المقرر أن يبدأ الشهر القادم، حيث يستعد حوالي 250 مركزا وعشرة آلاف منشأة طبية أخرى في البلاد لتقديم التطعيمات.وكانت الحكومة الكورية قد قالت في وقت سابق إنها قامت بتأمين الجرعات من خلال شركات الأدوية العالمية ومرفق كوفاكس التابع للأمم المتحدة، بحيث تكفي لـ76 مليون شخص، أي ما يماثل 1,4 من إجمالي عدد سكان البلاد.