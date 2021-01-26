كوريا تراجع لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا من أجل ترخيصه

Photo : YONHAP News

قالت وزارة سلامة الغذاء والدواء في كوريا الجنوبية أمس الاثنين إنها بدأت في مراجعة لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركتا فايزر وبايو إن تك من أجل ترخيصه.وجاءت هذه المراجعة بعد موافقة 21 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على استخدام اللقاح في حالات الطوارئ ضد فيروس كورونا الجديد. وقد وافق الاتحاد الأوربي وأربع دول أخرى على ذلك بشرط أن يقدم المطورون مستندات إضافية للمراجعة.وبدأت الوزارة الكورية في أوائل هذا الشهر في مراجعة لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا. وكما هو الحال مع منتجات أسترازينيكا، تخطط الوزارة لاستكمال تقييم لقاح شركتيْ فايزر وبايو إن تك في غضون 40 يوما. وعادة تجري الحكومة مراجعة لمدة 180 يوما، لكنها تحاول تسريع برنامج التطعيم المقرر له أن يبدأ الشهر القادم.ويذكر أن لقاح فايزر وبايو إن تك يمكن إعطاؤه لمن تزيد أعمارهم عن 16 عاما، ويتم إعطاؤه في جرعتين يفصل بينهما فترة ثلاثة أسابيع. ويجب تخزين هذا اللقاح في درجة حرارة تتراوح بين سالب 90 إلى سالب 60 درجة مئوية، وتمتد صلاحيته لما يصل إلى ستة أشهر.