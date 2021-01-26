السلطات الصحية الكورية تدرس تخفيف التباعد الاجتماعي

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قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إن هناك حاجة إلى إعادة تعديل مستويات التباعد الاجتماعي الحالية في ضوء ظهور علامات على انحسار انتشار فيروس كورونا في البلاد.وقال وزير الصحة "كوان دوك تشول" في إفادة إعلامية أمس الاثنين إن الحكومة تدرك الحاجة إلى التغيير، حيث ظلت حالات الإصابة بفيروس كورونا تبلغ حوالي 370 في المتوسط خلال الأسبوع الماضي. وأضاف "كوان" أن الحكومة تستمع إلى آراء المتخصصين للتوصل إلى إجراءات تباعد اجتماعي جديدة.وقد تم تطبيق التباعد الاجتماعي من المستوى 2 ونصف في منطقة العاصمة بعد اندلاع الموجة الثالثة من الوباء في نوفمبر، بينما تم تطبيق المستوى 2 في بقية أنحاء البلاد، وظل هذا الوضع قيد التنفيذ لمدة تقترب من شهرين.وأشار الوزير كوان إلى أن الحظر المفروض على التجمعات لخمسة أشخاص أو أكثر، والذي بدأ سريانه في أواخر ديسمبر، قد يستمر لعدة أسابيع أخرى، مشيرا إلى ثبوت فعاليته في احتواء انتشار الفيروس.وفي إشارة إلى اقتراب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، قال وزير الصحة إن وزارته تفكر مليا في كيفية التعامل مع الحظر وستسمع آراء الخبراء وغيرهم قبل اتخاذ أي قرار.