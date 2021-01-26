عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا يتجاوز 100 مليون

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تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 100 مليون، بزيادة بلغت حوالي عشرة ملايين في غضون أسبوعين تقريبا.ووفقا لموقع "ورلد أو ميتر"، وهو موقع إلكتروني يوفر إحصاءات في الوقت الفعلي حول جائحة كورونا، تجاوز عدد حالات الإصابة مستوى 100 مليون في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء بتوقيت كوريا.وتجاوز عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس عالميا مليونين و140 ألفا.وتشير هذه الأرقام إلى أن 1,3% من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم سبعة مليارات و670 مليون نسمة قد أصيبوا بالفيروس. وقال الموقع إن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض قد بلغ 72 مليونا.وتجاوز العدد العالمي للإصابات بفيروس كورونا 100 مليون بعد حوالي 13 شهرا من الإبلاغ عن أول حالة في الصين في ديسمبر 2019، وزاد بمعدل مليون تقريبا كل 15 يوما منذ أن تجاوز 50 مليونا في 9 نوفمبر من العام الماضي.وشهدت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة والوفيات على مستوى العالم، حيث أعلنت عن أكثر من 25 مليون حالة إصابة و431 ألف حالة وفاة.