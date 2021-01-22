الرئيس الكوري يلقى كلمة في اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي

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من المقرر أن يلقي الرئيس الكوري "مون جيه إين" كلمة في الاجتماع الكوري الخاص لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي سيعقد عبر الفيديو غدا الأربعاء.وسيؤكد الرئيس "مون" في كلمته على أهمية التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية والطبية للاستجابة لجائحة كورونا، كما سيقدم شرحا حول الصفقة الكورية الجديدة، ومشاركة كوريا الجنوبية في الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تغير المناخ، وسوف يدعو العالم أيضا إلى الاستثمار في كوريا الجنوبية.وفي ختام الكلمة، ستعقد جلسة أسئلة وأجوبة مكونة من 4 أقسام، هي: الصفقة الكورية الجديدة، والرعاية الصحية والطبية، ومشروعات الصفقتين الجديدتين الرقمية والخضراء.وتأتي مشاركة الرئيس "مون" في الاجتماع الكوري الخاص ضمن أجندة منتدى "دافوس" الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي خلال الفترة من السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من يناير الجاري.الجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي وجه دعوات لزعماء 12 دولة، منها الصين وألمانيا وفرنسا والهند واليابان وسنغافوره وكوريا الجنوبية.