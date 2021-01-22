الرئيس الكوري يؤكد التزامه بالحياد الكربوني

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أكد رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" التزام بلاده بتحقيق هدف الحياد الكربوني حتى عام 2050.وقال الرئيس خلال مشاركته في قمة التكيف المناخي الدولية التي عقدت عبر الفيديو أمس الاثنين، إن كوريا الجنوبية ستتحرك بحزم نحو تحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن كوريا انضمت بنشاط وبشكل استباقي إلى الجهود العالمية للتكيف مع تغير المناخ، مع التأكيد على أهمية التكيف مع المناخ.وقال أيضا إن كوريا الجنوبية ستدفع نحو مشروع الصفقة الخضراء الجديدة الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية والصناعات الصديقة للبيئة، ومشاركة خبراتها ذات الصلة مع المجتمع الدولي.ويذكر أن هذه القمة الافتراضية التي تستمر يومين هي اجتماع رفيع المستوى يركز على التكيف مع المناخ والبناء على عمل اللجنة العالمية للتكيف التي يقودها جزئيا الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون".وتستضيف هذه القمة هولندا، ويشارك فيها قادة ألمانيا وفرنسا والهند من بين دول أخرى.