مفوضية حقوق الإنسان تؤكد تحرش عمدة سيول السابق بسكرتيرته

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خلصت هيئة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للحكومة الكورية الجنوبية إلى أن عمدة سيول الراحل "بارك وان سون" قد تحرش جنسيا بالفعل بسكرتيرته.وقدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا هذا الاستنتاج أمس الاثنين بعد ستة أشهر من التحقيقات في الاتهامات بأن بارك تحرش بسكرتيرته جنسيا على مدى عدة سنوات حتى وفاته فيما بدا أنه انتحار، في شهر يوليو من العام الماضي.وخلصت اللجنة إلى أن تصرفات بارك تجاه الضحية ترقى إلى مستوى التحرش الجنسي، وذلك بعد خمس ساعات من المناقشات التي عقدتها في جلسة عامة أمس الاثنين.وقالت هيئة الرقابة الحكومية إنها تأكدت من صحة ادعاءات الضحية بأن العمدة السابق بارك أرسل لها رسائل وصورا غير لائقة في وقت متأخر من الليل، كما لمس يديها في مكتبه.ومع ذلك، قالت اللجنة إنها لا تستطيع التحقق من مزاعم السكرتيرة الأخرى بأن مساعدي رئيس البلدية وغيرهم من الموظفين قد أغفلوا أو حرضوا على أفعاله.