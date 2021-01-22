وزارة التعليم تخطط لزيادة أيام الحضور لطلاب المدارس

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تخطط وزارة التعليم الكورية لزيادة أيام الحضور لطلاب المدارس، خاصة في دور الحضانة والمدارس الابتدائية ومدارس التعليم الخاص.جاء هذا في تقرير قدمته وزيرة التعليم "يو أون هيه" اليوم الثلاثاء للرئيس "مون جيه إين" حول السياسات التي ستنتهجها الوزارة هذا العام، حيث قالت إن خطة زيادة أيام الحضور لطلاب المدارس تهدف إلى تعويض الخسائر الدراسية والعاطفية التي يعاني منها الطلاب بسبب أزمة كورونا المطولة.وأضافت الوزيرة "يو" أنه سيتم السماح للمدارس بمرونة الإدارة التربوية على أساس مبدأ كثافة عدد الطلاب في المدارس حسب درجات التباعد الاجتماعي، مؤكدة أن الوزارة ستراقب عن كثب الحالة الصحية للطلاب خلال أسبوعين من افتتاح الموسم الدراسي الجديد في مارس القادم.وقالت إن الوزارة ستقوم بزيادة عدد الفصول الدراسية في المدارس الابتدائية لتخفيف كثافة عدد الطلاب في كل فصل.وبالتزامن مع زيادة أيام الحضور لطلاب المدارس، تخطط وزارة التعليم لاتخاذ التدابير اللازمة لتحسين جودة التعليم الافتراضي، بما في ذلك إطلاق نظام إدارة التعليم عبر الفيديو في شهر فبراير.