احتفال في طوكيو بالذكرى السنوية لوفاة كوري ضحى بنفسه لإنقاذ ياباني

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أقيمت احتفالات في كل من العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة بوسان الكورية أمس الثلاثاء، إحياء لذكرى وفاة طالب كوري جنوبي ضحى بنفسه في أثناء إنقاذ مواطن ياباني في محطة لمترو الأنفاق في طوكيو قبل عقديْن من الزمن. وأقيم حفل طوكيو بواسطة اتحاد الشركات الكورية في "شين جوكو".وقد قُتل "لي سو هيون"، الذي كان يبلغ من العمر 26 عاما ويدرس في اليابان، وشخصٌ ياباني، في أثناء محاولتهما إنقاذ ياباني آخر سقط على القضبان في محطة مترو الأنفاق في "شين أوكوبو" يوم 26 يناير 2001.وفي رسالة بالفيديو أذيعت خلال الاحتفال، أعرب السفير الكوري الجديد لدى اليابان "كانغ تشانغ إيل" عن اعتزازه بتضحية "لي"، كصدى للتعاون والصداقة بين سيول وطوكيو. وفي إشارة إلى أنه لا يزال الكثير من الناس في البلدين يتذكرون ذلك الحادث، قال "كانغ" إن كوريا الجنوبية واليابان بحاجة إلى التغلب على صراعاتهما الحالية والتعاون في المزيد من المجالات، والسعي إلى علاقات التعايش والازدهار المشترك.وقد حضرت والدة لي، "شين يون تشان"، حفلا تذكاريا منفصلا أقيم في مسقط رأسه في مدينة بوسان أمس الثلاثاء، إلى جانب القنصل العام الياباني في بوسان "مارو ياما كوهي".