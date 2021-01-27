تأكيد 109 حالات إصابة بفيروس كورونا في مدرسة تبشيرية أخرى

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أبلغت مدرسة تبشيرية أخرى في كوريا عن أكثر من 100 حالة إصابة بفيروس كورونا يوم أمس الثلاثاء، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإصابات العنقودية المرتبطة بالمرافق التعليمية الدينية.وقالت حكومة مدينة كوانغ جو إنه تم تأكيد 109 حالات في مدرسة "تي سي إس إيس" التبشيرية الدولية بعد ظهر أمس الثلاثاء بعد اختبارات فيروسية شملت 135 طالبا وأعضاء هيئة التدريس، حيث اتضح أن 26 منهم فقط غير مصابين.ويعتبر هذا الرقم اليومي للإصابات في كوانغ جو هو الأكبر حتى الآن.وقالت إدارة المدينة إن معظم الحالات المؤكدة من الأطفال والمراهقين، وأن هناك 66 حالة من مناطق أخرى. وأضافت أنه سيتم نقل المرضى المؤكدين إلى مراكز العلاج القريبة من مساكنهم. وتنتمي تلك المدرسة غير المعتمدة إلى جمعية تبشيرية تسمى "آي إم"، تدير أيضا مدرسة "آي إي إم" في وسط مدينة ديجون، التي تم فيها تأكيد أكثر من 100 حالة مؤخرا.وقد أطلقت مدينة كوانغ جو حملة من الاختبارات الفيروسية على جميع المرافق التعليمية غير المعتمدة في المدينة.