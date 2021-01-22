شي جين بينغ يأمل في زيارة مبكرة إلى سيول ويدعم الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

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اتفق رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" على الاستمرار في التواصل والتعاون الوثيقين بشأن زيارة شي إلى كوريا الجنوبية.وقال المتحدث باسم الرئاسة في سيول "كانغ مين صوك" في إفادة مكتوبة إن مون وشي توصلا إلى هذا الاتفاق خلال محادثات هاتفية استمرت 40 دقيقة مساء أمس الثلاثاء.وكان البلدان قد دفعا من أجل زيارة شي إلى كوريا الجنوبية العام الماضي لكنهما فشلتا في تحقيق ذلك بسبب جائحة كورونا. وأخبر مون شي أنه يتوقع أن يستمر الجانبان في إجراء الترتيبات بشأن الزيارة بمجرد استقرار وضع فيروس كورونا. ومن جانبه أعرب شي عن تطلعه إلى زيارة كوريا الجنوبية والاجتماع مع مون بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. وفيما يتعلق بالوضع في شبه الجزيرة الكورية، دعا الرئيس مون إلى أن تقوم الصين بدور بناء في حل القضايا العالقة من خلال الحوار. وفي المقابل، قال شي إن الصين تدعم الحوار بين الكوريتين وكذلك بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مشددا على دور سيول في الحل السياسي لقضايا شبه الجزيرة. كما اتفق الرئيسان خلال أول محادثات هاتفية بينهما منذ ثمانية أشهر، على تعزيز الزيارات رفيعة المستوى والتبادلات الشعبية قبل حلول الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2022. وقال المكتب الرئاسي إن مون وشي أعلنا أن عاميْ 2021 و2022 هما عامان للتبادل الثقافي بين البلدين.