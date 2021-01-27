تحسن مؤشر ثقة المستهلك في كوريا في يناير

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انتعشت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية في شهر يناير الجاري مع تباطؤ الموجة الثالثة من وباء كورونا، والتي بدأت في منتصف نوفمبر من العام الماضي.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستهلك المركب بلغ 95,4 نقطة في شهر يناير، بزيادة مقدارها 4,2 نقطة مقارنة بما كان عليه في شهر ديسمبر.وجاء هذا الارتفاع على أساس شهري بعد الانخفاض الذي حدث في ديسمبر، عندما شهدت كوريا معدلا يوميا للإصابات بفيروس كورونا بلغ حوالي ألف إصابة وسط الموجة الثالثة من الوباء.ويذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين بشأن مستقبل الاقتصاد.وأضاف التقرير أن المؤشر الفرعي الذي يقيس توقعات الناس المستقبلية بشأن أسعار المساكن، والذي لم يتم احتسابه في مؤشر ثقة المستهلك، قد انخفض بنقطتين على أساس شهري، ليصل إلى 130 نقطة في يناير، بعد أن كان قد سجل ارتفاعا قياسيا في شهر ديسمبر.